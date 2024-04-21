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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Камышлове поймали водителя иномарки без прав

Водитель иномарки ехал без прав в Камышлове и попался инспекторам

21 апреля 2024, 11:35
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Камышлове поймали водителя иномарки без прав

В Камышлове сотрудники ГИБДД поймали водителя на автомобиле Тоуotа, который ездил по городским улицам без водительского удостоверения.

Остановили нарушителя ПДД на улице Дзержинского. Злоумышленнику 35 лет, сообщили в региональном ГИБДД.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В отношении водителя был составлен протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Мужчину отстранили от вождения, машину отправили на штрафстоянку. Напомним, что за езду без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что свердловский байкер без прав на скорости влетел в забор и погиб. Его пытались доставить в больницу на скорой, но во время дороги он скончался.

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