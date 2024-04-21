Водитель иномарки ехал без прав в Камышлове и попался инспекторам

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Остановили нарушителя ПДД на улице Дзержинского. Злоумышленнику 35 лет, сообщили в региональном ГИБДД.
В отношении водителя был составлен протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Мужчину отстранили от вождения, машину отправили на штрафстоянку. Напомним, что за езду без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что свердловский байкер без прав на скорости влетел в забор и погиб. Его пытались доставить в больницу на скорой, но во время дороги он скончался.