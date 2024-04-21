Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой, которой пнул ногой по лицу на концерте

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Видеоролик с извинениями появился в соцсетях, его опубликовал Shot. На нем свои извинения приносит 19-летний боец ММА.
Снежана, прости меня, пожалуйста, дурака, это поступок вообще нечеловеческий, не по-пацански можно сказать, — сказал молодой человек.
Кроме того, юноша высказал намерение разобраться с мужчинами, которые немного побили его после этой выходки. По словам спортсмена, те юноши «надавали ему лещей и ударили под дых».
Напомним, что вечером 18 апреля фанат Гуфа забрался к нему на сцену. Затем он сделал сальто, задел зрительницу, получил подзатыльники от других поклонников творчества артиста. После этого он был выведен охранниками наружу. Ранее за эту выходку фаната извинился и сам Гуф.