Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой, которой пнул ногой по лицу на концерте

Напомним, что вечером 18 апреля фанат Гуфа забрался к нему на сцену. Затем он сделал сальто, задел зрительницу, получил подзатыльники от других поклонников творчества артиста. После этого он был выведен охранниками наружу. Ранее за эту выходку фаната извинился и сам Гуф.