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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой за пинок ногой по лицу на концерте

Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой, которой пнул ногой по лицу на концерте

21 апреля 2024, 12:27
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга извинился перед девушкой за пинок ногой по лицу на концерте

Житель Екатеринбурга, который сделал сальто на концерте Гуфа, извинился перед девушкой, которую он задел ногой во время своего прыжка со сцены.

Видеоролик с извинениями появился в соцсетях, его опубликовал Shot. На нем свои извинения приносит 19-летний боец ММА.

Снежана, прости меня, пожалуйста, дурака, это поступок вообще нечеловеческий, не по-пацански можно сказать, — сказал молодой человек.

Кроме того, юноша высказал намерение разобраться с мужчинами, которые немного побили его после этой выходки. По словам спортсмена, те юноши «надавали ему лещей и ударили под дых».

Напомним, что вечером 18 апреля фанат Гуфа забрался к нему на сцену. Затем он сделал сальто, задел зрительницу, получил подзатыльники от других поклонников творчества артиста. После этого он был выведен охранниками наружу. Ранее за эту выходку фаната извинился и сам Гуф.

Жительница Екатеринбурга рассказала, как получила ногой по лицу на концерте Гуфа
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