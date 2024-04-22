13-летняя девочка и собака погибли под колесами пьяного водителя под Асбестом

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
ДТП с трагическим исходом произошло вечером в воскресенье, 21 апреля. Девочку-подростка 13 лет, которая гуляла со своим псом, сбил молодой человек 2002 года рождения. Он управлял иномаркой Hyundai в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГИБДД Свердловской области.
По данным ведомства, парень отвлекся от дороги, съехал вправо, сбил ребенка, а затем въехал в дерево. После этого он сбежал с места ДТП. Ребенок получил смертельные травмы, девочка умерла до приезда скорой помощи. Известно, что по обочине проезжей части она передвигалась, не имея светоотражающих элементов на одежде.
Молодого человека позднее задержали сотрудники правопорядка. При тестировании на опьянение было выявлено 0,508 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель признался, что употребил большое количество водки перед поездкой, не менее полулитра. Девочку он не заметил, так как смотрел в телефон.
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