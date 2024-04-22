13-летняя девочка и собака погибли под колесами пьяного водителя под Асбестом

По данным ведомства, парень отвлекся от дороги, съехал вправо, сбил ребенка, а затем въехал в дерево. После этого он сбежал с места ДТП. Ребенок получил смертельные травмы, девочка умерла до приезда скорой помощи. Известно, что по обочине проезжей части она передвигалась, не имея светоотражающих элементов на одежде.