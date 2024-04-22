14 пар близнецов родилось за неделю в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Это 328 девочек и 367 мальчиков, отметили в Минздраве. Детей родили 502 свердловчанки, которым меньше 35 лет. Еще 179 роженицам более 35 лет, а для четыре женщины стали мамы восьмой раз в жизни.
Напомним, что 18 апреля победительница шоу «Холостяк» из Свердловской области родила ребенка. Речь идет Дарье Клюкиной, которая выиграла в шоу с Егором Кридом шесть лет назад. Ребенка модель родила от мужа и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.