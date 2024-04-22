900 тысяч жителей проголосовали за парки в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
До окончания голосования осталась неделя, сообщается на информпортале. В голосовании участвовали граждане старше 14 лет.
В Нижнем Тагиле горожане имеют возможность отдать свои голоса за один из шести общественных пространств: это Театральный бульвар, парк имени Горького, сквер Строителей и другие общественные пространства.
С первых дней, как только было открыто голосование, выигрывают сквер на Ленинградском проспекте и Парк имени Горького.
Напомним, что екатеринбургский парк признан одним из лучших в стране. Это «Солнечные аллеи». Жюри очень понравилась сама концепция благоустройства.