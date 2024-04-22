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900 тысяч жителей проголосовали за парки в Свердловской области

900 тысяч жителей проголосовали за парки в Свердловской области

22 апреля 2024, 13:49
Фото: 1MI
В Свердловской области порядка 900 горожан отдали свои голоса за парки и другие объекты. Проголосовавшие — это 26% от общего числа взрослого населения.

До окончания голосования осталась неделя, сообщается на информпортале. В голосовании участвовали граждане старше 14 лет.

В Нижнем Тагиле горожане имеют возможность отдать свои голоса за один из шести общественных пространств: это Театральный бульвар, парк имени Горького, сквер Строителей и другие общественные пространства.

С первых дней, как только было открыто голосование, выигрывают сквер на Ленинградском проспекте и Парк имени Горького.

Напомним, что екатеринбургский парк признан одним из лучших в стране. Это «Солнечные аллеи». Жюри очень понравилась сама концепция благоустройства.

Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Скверы#Парки#Голосование#Парки и скверы#Екатеринбург#Горожане#Общественные пространства#Сквер Строителей
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