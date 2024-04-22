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Updated Сегодня, 04:08

«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил

«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил

22 апреля 2024, 04:06
Фото: tagilcity.ru
Темный дым повис в воздухе в Нижнем Тагиле с Коксохимического предприятия ЕВРАЗ НТМК. Выбросы в небе заметили утром 22 апреля 2024 года.

Дым особенно заметен горожанам, которые проживают в Дзержинском районе. Так, на вредные вещества в воздухе пожаловалась одна из местных жительниц.

Адский дым идет с предприятия. С самого утра голова больная, — говорит тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, с 18 по 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле объявлен режим НМУ первой степени в связи с рассеиванием опасных примесей. Он будет действовать до 20:00.

Также с 19 апреля в городе ввели противопожарный режим. Тагильчанам запрещается разводить костры, жечь сухие растения и мусор.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Дзержинский район#Выбросы#Дым#Вредные примеси#Противопожарный режим#Екатеринбург#Режим НМУ#Коксохимическое предприятие
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