«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Дым особенно заметен горожанам, которые проживают в Дзержинском районе. Так, на вредные вещества в воздухе пожаловалась одна из местных жительниц.
Адский дым идет с предприятия. С самого утра голова больная, — говорит тагильчанка.
Напомним, с 18 по 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле объявлен режим НМУ первой степени в связи с рассеиванием опасных примесей. Он будет действовать до 20:00.
Также с 19 апреля в городе ввели противопожарный режим. Тагильчанам запрещается разводить костры, жечь сухие растения и мусор.