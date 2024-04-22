Аварийную трассу в Свердловской области разделят металлическими тросами

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Эти тросы разделят движение потока автомобилей. Цель изменений — снижение числа ДТП. А данный участок как раз считается аварийным. Длина ограждения — 995 метров, сообщает региональный Минтранс.
Документация была подписана 17 марта. Дата, когда ограждение установят, неизвестна. Подрядной организацией станет «Уралуправавтодор».
Ранее сообщалось, что улицу Мичурина в Екатеринбурге закрыли на полгода — до 30 октября включительно.