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Updated Сегодня, 13:34

Аварийную трассу в Свердловской области разделят металлическими тросами

Аварийную трассу в Свердловской области разделят металлическими тросами

22 апреля 2024, 13:32
Фото: 1MI
Металлические тросы установят на трассе в Свердловской области. Речь идет об участке автодороги между Пермским трактом и Первоуральском.

Эти тросы разделят движение потока автомобилей. Цель изменений — снижение числа ДТП. А данный участок как раз считается аварийным. Длина ограждения — 995 метров, сообщает региональный Минтранс.

Документация была подписана 17 марта. Дата, когда ограждение установят, неизвестна. Подрядной организацией станет «Уралуправавтодор».

Ранее сообщалось, что улицу Мичурина в Екатеринбурге закрыли на полгода — до 30 октября включительно.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Первоуральск#Свердловская область#Безопасность#Ограждение#Минтранс#Автодороги#Екатеринбург#Пермский тракт
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