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«Бессмертный полк» отменен в Свердловской области

«Бессмертный полк» отменен в Свердловской области

22 апреля 2024, 14:00
Фото: 1MI
В Свердловской области в этом году не состоится «Бессмертного полка». Такое решение приняли местные власти.

По словам замгубернатора Азата Салихова, им пришлось принять такое непростое решение именно в этот период. Когда «как никогда важны патриотические мероприятия».

Он добавил, что отмена обусловлена в целях безопасности, а также учитывая непростую обстановку, пишет ЕАН. Планируется, что создатели акции выберут другой формат. Пока неизвестно, в каком виде пройдет «Бессмертный полк», инструкций от федералов не поступало. Объявление организаторы планируют сделать уже 23 апреля.

Напомним, что мероприятия в честь 9 Мая в областном центре пройдут под усиленной охраной силовиков.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Безопасность#Власти#Бессмертный полк#Екатеринбург#9 Мая
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