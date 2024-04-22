«Бессмертный полк» отменен в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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По словам замгубернатора Азата Салихова, им пришлось принять такое непростое решение именно в этот период. Когда «как никогда важны патриотические мероприятия».
Он добавил, что отмена обусловлена в целях безопасности, а также учитывая непростую обстановку, пишет ЕАН. Планируется, что создатели акции выберут другой формат. Пока неизвестно, в каком виде пройдет «Бессмертный полк», инструкций от федералов не поступало. Объявление организаторы планируют сделать уже 23 апреля.
Напомним, что мероприятия в честь 9 Мая в областном центре пройдут под усиленной охраной силовиков.