«Бессмертный полк» отменен в Свердловской области

Он добавил, что отмена обусловлена в целях безопасности, а также учитывая непростую обстановку, пишет ЕАН. Планируется, что создатели акции выберут другой формат. Пока неизвестно, в каком виде пройдет «Бессмертный полк», инструкций от федералов не поступало. Объявление организаторы планируют сделать уже 23 апреля.