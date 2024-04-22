Десятиклассники Нижнего Тагила отправятся на военные сборы

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Сборы будут организованы в четырех общеобразовательных учреждениях в разных районах город: школах №100, №64, №9 и Центре образования №1. Туда с 27 по 31 мая отправятся все юноши, которые учатся в 10-х классах Нижнего Тагила. В том числе и подростки из частной Православной гимназии.
Средства на проведение военных сборов были заложены в бюджет города, школьников будут кормить и обеспечат им питьевой режим. Необходимый инвентарь и оборудование для их проведения предоставит Городской дворец молодежи, выяснила редакция TagilCity.ru.
Особое внимание на местах базирования будет уделяться антитеррористической безопасности. Для проведения занятий планируется привлекать военнослужащих, в том числе и в отставке. Оказать помощь в их подборе рекомендовано военному комиссариату Нижнего Тагила.
Ранее стало известно, что в России пройдут военные сборы для военнослужащих, находящихся в запасе.