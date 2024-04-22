Десятиклассники Нижнего Тагила отправятся на военные сборы

Сборы будут организованы в четырех общеобразовательных учреждениях в разных районах город: школах №100, №64, №9 и Центре образования №1. Туда с 27 по 31 мая отправятся все юноши, которые учатся в 10-х классах Нижнего Тагила. В том числе и подростки из частной Православной гимназии.