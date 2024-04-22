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Два человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

Два человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге случилось массовое дорожное происшествие на перекрестке улицы Челюскинцев — проспект Космонавтов. Авария произошла 21 апреля 2024 года.

Как рассказали очевидцы, в ДТП одновременно попали три автомобиля. Некоторые транспортные средства оказались повреждены, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

К месту происшествия прибыла скорая помощь. Известно, что получили травмы двое человек. Их обоих отвезли в медучреждение, рассказали Ура.ру в пресс-службе екатеринбургской полиции.

Обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина, управлявший «ГАЗелью», врезался в легковую машину, после чего уехал с места ЧП. Водитель иномарки попал в больницу с травмами, полученными в результате наезда.

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