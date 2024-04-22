Два человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Как рассказали очевидцы, в ДТП одновременно попали три автомобиля. Некоторые транспортные средства оказались повреждены, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
К месту происшествия прибыла скорая помощь. Известно, что получили травмы двое человек. Их обоих отвезли в медучреждение, рассказали Ура.ру в пресс-службе екатеринбургской полиции.
Обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина, управлявший «ГАЗелью», врезался в легковую машину, после чего уехал с места ЧП. Водитель иномарки попал в больницу с травмами, полученными в результате наезда.