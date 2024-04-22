Экстремальная концентрация березовой пыльцы ожидается в Нижнем Тагиле

Согласно донным Гисметео, начиная со вторника, 23 апреля, и до понедельника, 29 апреля, в городе ожидается березовая пыльца с концентрацией в четыре балла по пятибалльной шкале. Это считается очень высоким уровнем. А в субботу, 27 апреля, уровень поднимется до экстремального и составит пять баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.