Экстремальная концентрация березовой пыльцы ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Согласно донным Гисметео, начиная со вторника, 23 апреля, и до понедельника, 29 апреля, в городе ожидается березовая пыльца с концентрацией в четыре балла по пятибалльной шкале. Это считается очень высоким уровнем. А в субботу, 27 апреля, уровень поднимется до экстремального и составит пять баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.
Пыльца березы очень опасный и агрессивный аллерген. У чувствительных людей она может вызывать признаки недомогания. У некоторых появляются чихание и кашель, слезоточивость. Многие страдают раздражениями на коже.
Медики рекомендуют при нахождении на улице использовать респираторы и очки, чаще использовать дома влажную уборку и принимать лекарственные препараты от аллергии.