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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Экстремальная концентрация березовой пыльцы ожидается в Нижнем Тагиле

Экстремальная концентрация березовой пыльцы ожидается в Нижнем Тагиле

22 апреля 2024, 11:06
Фото: 1MI
В ближайшие дни в Нижнем Тагиле прогнозируется очень высокая и экстремальная концентрация пыльцы березы. Аллергикам стоит быть осторожнее.

Согласно донным Гисметео, начиная со вторника, 23 апреля, и до понедельника, 29 апреля, в городе ожидается березовая пыльца с концентрацией в четыре балла по пятибалльной шкале. Это считается очень высоким уровнем. А в субботу, 27 апреля, уровень поднимется до экстремального и составит пять баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Пыльца березы очень опасный и агрессивный аллерген. У чувствительных людей она может вызывать признаки недомогания. У некоторых появляются чихание и кашель, слезоточивость. Многие страдают раздражениями на коже.

Медики рекомендуют при нахождении на улице использовать респираторы и очки, чаще использовать дома влажную уборку и принимать лекарственные препараты от аллергии.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Прогноз погоды#Весна#Природа#Екатеринбург#Аллергия#Пыльца
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