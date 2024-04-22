tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

«Ельцин Центр» экстренно эвакуировали в Екатеринбурге

«Ельцин Центр» экстренно эвакуировали в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 08:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге утром 22 апреля были эвакуированы работники и посетители «Ельцин Центра».

Известно, что в помещении сработала сигнализация, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца. Всех, кто был внутри, ненадолго вывели на улицу. Спустя непродолжительное время стало известно, что тревога ложная — всех запустили обратно.

В МЧС отметили, что сообщений о пожаре в «Ельцин центре» им не поступало.

Ранее сообщалось, что 50 человек эвакуировали из дома в Екатеринбурге из-за пожара. В итоге в квартире обгорела мебель и внутренняя отделка балкона.

Посетителей двух ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали
Узнать подробнее
Читайте также:
Сумочка с красным проводом. Зрителей тагильского Драмтеатра эвакуировалиДобровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопленияДве тысячи человек эвакуировали из горящего ТЦ «Мега» в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Ельцин Центр#Сигнализация#18+#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь
Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей
20 апреля, 12:56
Температура из +25 градусов резко уйдет в минус в Екатеринбурге
Вчера, 12:16
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
Полицейский из Нижнего Тагила заработал 90 миллионов за три года
Вчера, 07:04
"