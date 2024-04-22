«Ельцин Центр» экстренно эвакуировали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Известно, что в помещении сработала сигнализация, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца. Всех, кто был внутри, ненадолго вывели на улицу. Спустя непродолжительное время стало известно, что тревога ложная — всех запустили обратно.
В МЧС отметили, что сообщений о пожаре в «Ельцин центре» им не поступало.
Ранее сообщалось, что 50 человек эвакуировали из дома в Екатеринбурге из-за пожара. В итоге в квартире обгорела мебель и внутренняя отделка балкона.