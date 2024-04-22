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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля

Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля

22 апреля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
В конце рабочей недели в Нижнем Тагиле снова прогнозируются магнитные бури. Как выяснила редакция TagilCity.ru, 26 и 27 апреля 2024 года геомагнитная активность поднимется до четырех баллов.

Небольшие возмущения, до трех балов по девятибалльной шкале, будут наблюдаться в другие дни вплоть до начала мая.

Такие же данные приводятся и на другом сайте. По данным метеорологов, 26 и 27 апреля магнитосфера из-за вспышек на Солнце будет возбужденная.

Фото: Скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимым людям врачи рекомендуют готовиться заранее и следит за прогнозом магнитных бурь. У них могут появляться признаки недомогания, в том числе и скачки давления. Поэтому необходимо иметь при себе необходимые лекарства.

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