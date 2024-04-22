Магнитные бури снова вернутся в Нижний Тагил в конце апреля

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Небольшие возмущения, до трех балов по девятибалльной шкале, будут наблюдаться в другие дни вплоть до начала мая.
Такие же данные приводятся и на другом сайте. По данным метеорологов, 26 и 27 апреля магнитосфера из-за вспышек на Солнце будет возбужденная.
Метеозависимым людям врачи рекомендуют готовиться заранее и следит за прогнозом магнитных бурь. У них могут появляться признаки недомогания, в том числе и скачки давления. Поэтому необходимо иметь при себе необходимые лекарства.