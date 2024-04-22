tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Массовая драка в Екатеринбурге закончилась стрельбой из травмата

Массовая драка в Екатеринбурге закончилась стрельбой из травмата

22 апреля 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге компания пьяных мужчин устроила потасовку, которая закончилась стрельбой. Инцидент произошел 21 апреля 2024 года.

Компания сначала употребляла алкогольные напитки, а потом между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из екатеринбуржцев достал травматический пистолет и совершил выстрелы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Пули попали в жилой дом. Одно из окон в результате стрельбы оказалось повреждено. В полиции рассказали, что от участников потасовки никаких обращений не было. После того, как в отделение поступило сообщение о разбитом окне, в ведомстве начали проверку.

Напомним, в Екатеринбурге двое мужчин устроили между собой разборки около детского сада. Один из них выстрелил другому в живот и скрылся. В полиции начали проверку.

В Екатеринбурге на Сухоложской в массовой драке погиб человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудник полиции в Пермском крае расстрелял друзей из пистолетаТЦ в Екатеринбурге оцепили силовикиМужчины устроили драку на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Полиция#Криминал#Стрельба#Драка#ЧП#Конфликт#Потасовка#Травматический пистолет#Мужчины#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей
20 апреля, 12:56
Температура из +25 градусов резко уйдет в минус в Екатеринбурге
Вчера, 12:16
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
Полицейский из Нижнего Тагила заработал 90 миллионов за три года
Вчера, 07:04
"