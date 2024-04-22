Массовая драка в Екатеринбурге закончилась стрельбой из травмата

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Компания сначала употребляла алкогольные напитки, а потом между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из екатеринбуржцев достал травматический пистолет и совершил выстрелы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Пули попали в жилой дом. Одно из окон в результате стрельбы оказалось повреждено. В полиции рассказали, что от участников потасовки никаких обращений не было. После того, как в отделение поступило сообщение о разбитом окне, в ведомстве начали проверку.
Напомним, в Екатеринбурге двое мужчин устроили между собой разборки около детского сада. Один из них выстрелил другому в живот и скрылся. В полиции начали проверку.