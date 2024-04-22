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Updated Сегодня, 07:10

На участке жилого дома под Первоуральском нашли боеприпас

На участке жилого дома под Первоуральском нашли боеприпас

22 апреля 2024, 07:08
Фото: Е1
В поселке Билимбай под Первоуральском был найден боеприпас на участке жилого дома.

Мужчина, разбиравший дрова, нашел среди них снаряд. После этого он сразу вызвал сотрудников экстренной службы, пишет Е1.

Специалисты приехали и осмотрели находку. Выяснилось, что опасности она не представляет. По словам жены свердловчанина, они вместе с детьми живут здесь два года. Вероятно, боеприпас остался от предыдущего хозяина.

После осмотра снаряда спасатели увезли его с собой.

Напомним, в поселке под Верхней Пышмой местный житель, обнаруживший снаряд на своем участке, решил самостоятельно его обезвредить и подорвался.

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