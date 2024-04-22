На участке жилого дома под Первоуральском нашли боеприпас

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Мужчина, разбиравший дрова, нашел среди них снаряд. После этого он сразу вызвал сотрудников экстренной службы, пишет Е1.
Специалисты приехали и осмотрели находку. Выяснилось, что опасности она не представляет. По словам жены свердловчанина, они вместе с детьми живут здесь два года. Вероятно, боеприпас остался от предыдущего хозяина.
После осмотра снаряда спасатели увезли его с собой.
Напомним, в поселке под Верхней Пышмой местный житель, обнаруживший снаряд на своем участке, решил самостоятельно его обезвредить и подорвался.