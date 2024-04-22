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Updated Сегодня, 14:30

«Тагилдорстрой» исправляет недоделки УСМ на Октябрьской революции в Тагиле

На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ

22 апреля 2024, 14:28
Фото: 1MI

«Тагилдорстрой» исправляет недоделки УСМ на Октябрьской революции в Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт на улице Октябрьской революции. «Тагилдорстрой» проводит работы по созданию земляного полотна.

В Нижнем Тагиле полным ходом идет ремонт проблемной улицы Октябрьской революции. Новый подрядчик, «Тагилдорстрой», приступил к формированию земляного полотна, сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев.

Дорожники работают ударными темпами: необходимо как можно быстрее завершить реконструкцию участка от Газетной к Тагилстрою, чтобы открыть движение.

Объем достаточно большой и достаточно сложный. Где ни начинаешь копать, везде либо водовод, либо теплосеть, либо кабель или интернет-кабель. Разбираемся и двигаемся дальше. Приступили к обустройству земляного полотна на втором этапе. Предыдущий подрядчик не уложил дренаж на путепроводе, поэтому исправляем это, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

После завершения этого участка будут продолжены работы по покрытию на мосту.

«Уралстроймонтаж», который ранее занимался путепроводом на Циолковского и улицей Октябрьской революции, внесен в реестр недобросовестных, также добавил Пинаев.

Напомним, что акт о передаче проблемных объектов «Тагилдорстрою» был подписан 17 апреля.

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