На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Нижнем Тагиле полным ходом идет ремонт проблемной улицы Октябрьской революции. Новый подрядчик, «Тагилдорстрой», приступил к формированию земляного полотна, сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев.
Дорожники работают ударными темпами: необходимо как можно быстрее завершить реконструкцию участка от Газетной к Тагилстрою, чтобы открыть движение.
Объем достаточно большой и достаточно сложный. Где ни начинаешь копать, везде либо водовод, либо теплосеть, либо кабель или интернет-кабель. Разбираемся и двигаемся дальше. Приступили к обустройству земляного полотна на втором этапе. Предыдущий подрядчик не уложил дренаж на путепроводе, поэтому исправляем это, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
После завершения этого участка будут продолжены работы по покрытию на мосту.
«Уралстроймонтаж», который ранее занимался путепроводом на Циолковского и улицей Октябрьской революции, внесен в реестр недобросовестных, также добавил Пинаев.
Напомним, что акт о передаче проблемных объектов «Тагилдорстрою» был подписан 17 апреля.