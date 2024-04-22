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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Охранник насмерть забил насмерть коллегу на застолье в школе в Екатеринбурге

Охранник насмерть избил коллегу ведром прямо в школе в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 13:17
Фото: 1MI

Охранник насмерть забил насмерть коллегу на застолье в школе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяный ЧОПовец забил до смерти коллегу. Это произошло во время пьяных посиделок прямо в школе.

Охранник нанес оппоненту 82 удара, рассказали в прокуратуре. Убитый коллега — тоже сотрудник ЧОП.

Известно, что мужчины поссорились, после чего один стал бить другого руками, ногами и ведром по голове и телу. Пострадавшего успели госпитализировать, но в больнице он скончался.

Уголовное дело направлено в суд. Охранник может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Напомним, что в Екатеринбурге был убит гражданин Таджикистана. Убийство совершил бывший муж сожительницы мигранта. Мужчина предположил, что таджик побил его дочку и присавал к ней.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Суд#Убийство#Криминал#Нападение#ЧОП#Тюрьма#Охранник#18+#Екатеринбург
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