Охранник насмерть избил коллегу ведром прямо в школе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Охранник нанес оппоненту 82 удара, рассказали в прокуратуре. Убитый коллега — тоже сотрудник ЧОП.
Известно, что мужчины поссорились, после чего один стал бить другого руками, ногами и ведром по голове и телу. Пострадавшего успели госпитализировать, но в больнице он скончался.
Уголовное дело направлено в суд. Охранник может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
Напомним, что в Екатеринбурге был убит гражданин Таджикистана. Убийство совершил бывший муж сожительницы мигранта. Мужчина предположил, что таджик побил его дочку и присавал к ней.