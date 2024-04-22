Орешкин: Молодые предприниматели могут стать новым драйвером российской экономики

В своей речи генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что поступление запросов от бизнеса обусловлено рядом факторов, в их числе пандемия и санкции против нашей страны. Она добавила, что сегодня в регионах многие российские молодые предприятия заняли места ушедших из РФ мировых брендов и компаний.