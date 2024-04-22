Орешкин: Молодые предприниматели могут стать новым драйвером российской экономики

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Дискуссия началась с выступления помощника президента РФ Максима Орешкина. Он заявил, что в сложившихся в настоящее время обстоятельствах для молодых предпринимателей открывается множество возможностей, поскольку именно они могут стать ключевым драйвером роста всей российской экономики. Об этом пишет regnum.ru.
Помощник президента также отметил, что в ближайшее время отечественную экономику ожидает множество серьезных перемен. Более того, каждое такое изменение дает малому бизнесу возможность реализовать себя.
«Очень важно, чтобы большее количество ребят себя пробовали в предпринимательстве, в создании, придумывании новых продуктов, подходов, чтобы завоевывать разного рода рынки. Это такая сила, такая энергетика, которые будут двигать экономику вперед», — подчеркнул Орешкин.
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, каждый четвертый индивидуальный предприниматель является представителем молодежи, на сегодняшний день в стране более 996 тыс. таких предпринимателей. По его словам, именно они формируют самый большой запрос на информацию и меры поддержки, предоставляемые государством.
Глава КМСП отметил, что с этой целью компания совместно с госорганами (Минэкономразвития, Центральный банк, ФНС) создала цифровую платформу МСП.РФ. Цель платформы — предоставить бизнесу инструменты и навыки, необходимые с момента создания проекта до выхода готового продукта на межрегиональные рынки и рынки дружественных стран.
Ключевой задачей, по мнению Исаевича, является создание равных условий для предпринимателей от Калининграда до Магадана в получении мер поддержки по единым правилам и стандартам. Сегодня уже 89 российских регионов предоставляют свои меры поддержки онлайн.
В своей речи генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что поступление запросов от бизнеса обусловлено рядом факторов, в их числе пандемия и санкции против нашей страны. Она добавила, что сегодня в регионах многие российские молодые предприятия заняли места ушедших из РФ мировых брендов и компаний.
Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик отнес к преимуществам малого бизнеса большую географию для реализации своей деятельности. Он также отметил, что там, куда сегодня не доходит крупный бизнес, для малых предприятий открыты большие возможности для реализации.