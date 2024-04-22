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Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле пострадала из-за резкого торможения водителя

Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле пострадала из-за резкого торможения водителя

22 апреля 2024, 03:20
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
56-летняя пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле получила ушибы из-за резкой остановки. Происшествие случилось 20 апреля 2024 года.

Автобус ехал на Фестивальную улицу с улицы Кушвинской. В какой-то момент водитель резко затормозил, из-за чего одна из пассажирок упала и ушибла правое предплечье, рассказали Telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В момент случившегося водитель общественного транспорта был трезв. Сотрудники автоинспекции проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, 46-летний житель Екатеринбурга, находившийся на автобусной остановке, оступился, из-за чего его нога оказалась на дороге. В этот же момент по ноге проехал автобус, вследствие чего мужчина получил серьезную травму.

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