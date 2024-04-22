Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле пострадала из-за резкого торможения водителя

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
Автобус ехал на Фестивальную улицу с улицы Кушвинской. В какой-то момент водитель резко затормозил, из-за чего одна из пассажирок упала и ушибла правое предплечье, рассказали Telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В момент случившегося водитель общественного транспорта был трезв. Сотрудники автоинспекции проводят проверку по факту инцидента.
Напомним, 46-летний житель Екатеринбурга, находившийся на автобусной остановке, оступился, из-за чего его нога оказалась на дороге. В этот же момент по ноге проехал автобус, вследствие чего мужчина получил серьезную травму.