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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Песков дал комментарий по вопросу размещения ядерного оружия в Польше

22 апреля 2024, 10:56
Комментируя просьбу Польши о размещении ядерного оружия на своей территории, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае реализации такой идеи возможны различные варианты действий. Он подчеркнул, что военные специалисты проведут анализ ситуации и примут соответствующие меры.

По слова Пескова, окончательное решение по вопросу размещения ядерного оружия принимает Пентагон. Учитывая расстояние между Варшавой и Москвой, а именно около 1150 километров и скорость стандартных американских баллистических ракет Minuteman III, которая составляет 24000 километров в час, время полета может быть очень коротким, пишет pravda.ru. Это может заставить Россию принять зеркальные или превентивные меры в ответ.

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