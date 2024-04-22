Песков дал комментарий по вопросу размещения ядерного оружия в Польше

По слова Пескова, окончательное решение по вопросу размещения ядерного оружия принимает Пентагон. Учитывая расстояние между Варшавой и Москвой, а именно около 1150 километров и скорость стандартных американских баллистических ракет Minuteman III, которая составляет 24000 километров в час, время полета может быть очень коротким, пишет pravda.ru. Это может заставить Россию принять зеркальные или превентивные меры в ответ.