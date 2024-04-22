Погодные аномалии ожидаются на этой рабочей неделе в России

Наиболее сложные погодные условия ожидаются на Урале. В Курганской области наблюдается сложное гидрологическое состояние. Температура здесь будет сильно меняться. Если вчера она была около +27…+29 °С, то сегодня и завтра останется высокой — +18…+20 °С. Однако во вторник ожидается резкое понижение температуры на 10-12 °С. Ночные температуры будут около +3…+4 °С, а дневные — +7…+8 °С. Могут возникнуть ночные заморозки. Понижение температуры связано с приходом воздуха из моря Лаптевых. Подобная ситуация по резкому похолоданию характерна не только для Урала, но и для всей Западной Сибири.