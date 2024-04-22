Погодные аномалии ожидаются на этой рабочей неделе в России

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Синоптик отметил, что на юге Европейской России вернется очень теплая погода. В начале недели температура будет составлять +23…+25 °С, а затем повысится до +28…+30 °С в Краснодарском крае. Однако в течение всей недели ожидаются осадки.
Наиболее сложные погодные условия ожидаются на Урале. В Курганской области наблюдается сложное гидрологическое состояние. Температура здесь будет сильно меняться. Если вчера она была около +27…+29 °С, то сегодня и завтра останется высокой — +18…+20 °С. Однако во вторник ожидается резкое понижение температуры на 10-12 °С. Ночные температуры будут около +3…+4 °С, а дневные — +7…+8 °С. Могут возникнуть ночные заморозки. Понижение температуры связано с приходом воздуха из моря Лаптевых. Подобная ситуация по резкому похолоданию характерна не только для Урала, но и для всей Западной Сибири.
Аналогичная погодная ситуация ожидается также в Омской области, пишет RT.