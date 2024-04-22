Полсотни жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В рейдах участвовали представители лесничеств, полиции и МЧС. Правоохранители составили 47 административных протоколов. А еще семь свердловчан ждут, когда стражи порядка определят степень их вины.
При этом за минувшие два дня произошло два лесных пожара. Они были в Алапаевском и Тугулымском районах, сообщает департамент информполитики.
Ранее сообщалось, что дом семьи полностью выгорел под Нижним Тагилом. В семье 10 человек, это родитель и девять детей.