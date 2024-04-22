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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Полсотни жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим

Полсотни жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим

22 апреля 2024, 13:32
Фото: Департамент информполитики
В Свердловской области в выходные состоялись проверка, в ходе которых были зафиксированы нарушение противопожарного режима — всего более 50.

В рейдах участвовали представители лесничеств, полиции и МЧС. Правоохранители составили 47 административных протоколов. А еще семь свердловчан ждут, когда стражи порядка определят степень их вины.

При этом за минувшие два дня произошло два лесных пожара. Они были в Алапаевском и Тугулымском районах, сообщает департамент информполитики.

Ранее сообщалось, что дом семьи полностью выгорел под Нижним Тагилом. В семье 10 человек, это родитель и девять детей.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Пожар#Свердловская область#Полиция#Нарушение#Лес#Лесной пожар#Лесничество#Алапаевский район#Противопожарный режим#18+#Екатеринбург#Тугулымский район#МЧС
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