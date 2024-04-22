Потанин: «Норникель» планирует в 2024 году выловить 1 миллион тонн серы

Говоря о пересмотре стратегии «Норильского никеля», Потанин отметил, что этот процесс длится уже четыре года и на него оказали влияние как пандемия, так и санкции в отношении российской цветной металлургии. Для преодоления этих трудностей необходимо использовать нетрадиционные методы, такие как партнерство с Китаем, где планируется разместить часть производственных мощностей по медному концентрату. Этот шаг позволит приблизить товар к месту потребления — тогда его будет трудно санкционировать, поскольку продаваться финальный продукт будет как китайский.