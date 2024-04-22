Потанин: «Норникель» планирует в 2024 году выловить 1 миллион тонн серы

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как пишет interfax.ru, Потанин сказал, что реализация первой линии программы по снижению выбросов диоксида серы столкнулась с определенными трудностями, вызванными невыполнением обязательств западными партнерами. Тем не менее, несмотря на это, проект успешно реализуется, и компания уже достигла заложенных в программе технических показателей — а это свыше 99% улавливания серы.
Потанин пояснил, что технология физически работает в огромных промышленных масштабах. После достижения плановых показателей выбросы серы в Норильске сократятся на 45%, то есть будет улавливаться приблизительно 1 миллион тонн диоксида серы. Он подчеркнул, что «Норникель» выполнит все свои обязательства перед государством согласно плану по программе.
Говоря о пересмотре стратегии «Норильского никеля», Потанин отметил, что этот процесс длится уже четыре года и на него оказали влияние как пандемия, так и санкции в отношении российской цветной металлургии. Для преодоления этих трудностей необходимо использовать нетрадиционные методы, такие как партнерство с Китаем, где планируется разместить часть производственных мощностей по медному концентрату. Этот шаг позволит приблизить товар к месту потребления — тогда его будет трудно санкционировать, поскольку продаваться финальный продукт будет как китайский.
Потанин подчеркнул, что перенос плавильного производства ближе к рынкам сбыта позволит «Норникелю» овладеть технологиями по производству батарейных материалов. Он отметил, что тогда совместно с «Росатомом» компания будет производить катодные материалы и сами батареи, используя продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей — ключевой момент для транспорта и разных промышленных объектов.
«То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране», — говорит Потанин.
Перенос части производства также даст возможность устранить препятствия для развития Надеждинского металлургического комбината: остается площадка для третьей очереди, которая потребуется к 2030 году, когда встанет вопрос о расширении производства, и, следовательно, это увеличит налоговые отчисления в бюджет.
Кроме того, появится потребность в привлечении специалистов: для нового международного сотрудничества понадобятся новые компетенции и вырастет спрос на инженеров и представителей ИТ-сферы.
Потанин подчеркнул, что реализация проекта позволит «Норильскому никелю» избежать больших потерь, связанных с текущими проблемами с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл и созданием товарных запасов.
Благодаря этому проекту «Норникель» сможет увеличить выручку на 20% по сравнению с ситуацией до начала 2022 года.
Потанин также отметил, что компания создает совместные партнерства с зарубежными партнерами, и значительная часть доходов в виде дивидендов будет возвращаться в Россию для инвестиций внутри государства.
Кроме этого, глава «Норильского никеля» подчеркнул, что о проекте доложили на всех уровнях, включая президента России и председателя правительства. На данный момент осуществляется взаимодействие с профильными ведомствами.