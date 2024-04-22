Продажи вейпов упали на 31% в 2024 году

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подчеркнул, что в прошлом году был принят ряд антитабачных законов, которые дали положительный результат. Он отметил, что запрещена полная реклама и выкладка табачных товаров на витринах. Тем не менее, все еще есть некоторые предприниматели, которые не соблюдают законы.