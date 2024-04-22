Продажи вейпов упали на 31% в 2024 году

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Согласно исследованию экспертов, средняя цена на обычные сигареты в 2024 году составила 202 рубля. Обнаружено, что средняя цена выросла на 10%, а продажи сократились на 2%, пишет RT.
Кроме того, средняя цена на электронные нагреватели табака составила около 1 тыс. рублей, а продажи упали на 1%. Отдельно отмечается, что средняя цена на стики для системы нагревания табака составляет 222 рубля. Здесь цена возросла на 9%, а продажи всего лишь на 1%.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев подчеркнул, что в прошлом году был принят ряд антитабачных законов, которые дали положительный результат. Он отметил, что запрещена полная реклама и выкладка табачных товаров на витринах. Тем не менее, все еще есть некоторые предприниматели, которые не соблюдают законы.