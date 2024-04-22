Пылала сухая трава: в Тагиле неизвестные подожгли сухостой на нескольких улицах

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле были зафиксированы очередные ландшафтные пожары на Вагонке, в районе Новой Кушвы и на Смычке. Трава горела на улицах Юности, Республиканской и Хохрякова, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Звонки о возгорании поступили в Единую диспетчерскую службу. На место прибыли пожарные расчеты. Всего подразделения Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона за прошедшие выходные девять раз выезжали на тушение пожаров сухой растительности. Общая площадь возгораний составила более 6 га.
В ОНД Нижнего Тагила рассказали корреспонденту TagilCity.ru, что в это время года пожары фиксируются особенно часто, и они очень опасны, так как пламя способно за секунды перекинуться на строения.
Сейчас трава горит особо часто. В том году девять домов сгорело в Бызово. А началось все с травы. Огонь перешел на дома из-за сильного ветра, — заявил представитель ведомства.
Тем не менее ситуация повторяется из года в год. В выходные улицы города патрулировали специальные комиссии, в состав которых вошли представители полиции, МЧС и районных администраций.
Они подробно разъясняли жителям частного сектора и огородникам в коллективных садах основные правила противопожарной безопасности. Только за первые два дня после введения особого противопожарного режима на территории Нижнего Тагила прошло около сотни профилактический рейдов.
В целом в Свердловской области за минувшие выходные поймали 50 первых нарушителей противопожарного режима.