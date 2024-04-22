tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Неизвестные начали жечь сухую траву в Нижнем Тагиле

Пылала сухая трава: в Тагиле неизвестные подожгли сухостой на нескольких улицах

22 апреля 2024, 13:49
Фото: 1MI

Неизвестные начали жечь сухую траву в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле зафиксированы пожары, связанные с поджогом сухой травы.

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле были зафиксированы очередные ландшафтные пожары на Вагонке, в районе Новой Кушвы и на Смычке. Трава горела на улицах Юности, Республиканской и Хохрякова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Каждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Звонки о возгорании поступили в Единую диспетчерскую службу. На место прибыли пожарные расчеты. Всего подразделения Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона за прошедшие выходные девять раз выезжали на тушение пожаров сухой растительности. Общая площадь возгораний составила более 6 га.

В ОНД Нижнего Тагила рассказали корреспонденту TagilCity.ru, что в это время года пожары фиксируются особенно часто, и они очень опасны, так как пламя способно за секунды перекинуться на строения.

Сейчас трава горит особо часто. В том году девять домов сгорело в Бызово. А началось все с травы. Огонь перешел на дома из-за сильного ветра, — заявил представитель ведомства.

Тем не менее ситуация повторяется из года в год. В выходные улицы города патрулировали специальные комиссии, в состав которых вошли представители полиции, МЧС и районных администраций.

Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей
Узнать подробнее

Они подробно разъясняли жителям частного сектора и огородникам в коллективных садах основные правила противопожарной безопасности. Только за первые два дня после введения особого противопожарного режима на территории Нижнего Тагила прошло около сотни профилактический рейдов.

В целом в Свердловской области за минувшие выходные поймали 50 первых нарушителей противопожарного режима.

Читайте также:
Трава, дом, коляски. Что сгорело в Нижнем Тагиле за выходныеКаждый год одно и то же! Первые поджоги травы начались в Нижнем ТагилеВ Тагиле и Горноуральском в 2024 году произошло 103 пожара и погибли четыре человека
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Поджог#Рейд#Природа#Сухая трава#Противопожарный режим#18+#Екатеринбург#Пожары
Подпишитесь
«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:06
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Сегодня, 08:54
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:40
"