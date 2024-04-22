tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В Екатеринбурге рабочего убило током на башенном кране

Рабочий погиб от удара электрическим током на башенном кране в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 09:50

В Екатеринбурге рабочего убило током на башенном кране

На улице Амундсена в Екатеринбурге смертельный удар электрическим током получил мужчина, который работал с распределительным щитком башенного крана.

В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при проведении строительных работ после смерти человека, которого убило током при сборке башенного крана на улице Амундсена, сообщает пресс-служба ведомства.

Погиб мужчина 1978 года рождения, который проводил работы в распределительном силовом щитке. Инцидент произошел 20 апреля.

Все обстоятельства гибели рабочего установят следователи СК.

В Нижнем Тагиле мастер нефтебазы получила условный срок за оторванную голову коллеги.

В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны за гибель двух девушек
Узнать подробнее
Читайте также:
Падением 11-летнего мальчика со старого моста в Екатеринбурге заинтересовались в СКБастрыкин взял на контроль дело о гибели уральского вахтовика после ДТП с вездеходом
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#СК РФ#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Удар током#Ток
Подпишитесь
«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:06
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Сегодня, 08:54
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:40
"