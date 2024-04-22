Рабочий погиб от удара электрическим током на башенном кране в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при проведении строительных работ после смерти человека, которого убило током при сборке башенного крана на улице Амундсена, сообщает пресс-служба ведомства.
Погиб мужчина 1978 года рождения, который проводил работы в распределительном силовом щитке. Инцидент произошел 20 апреля.
Все обстоятельства гибели рабочего установят следователи СК.
В Нижнем Тагиле мастер нефтебазы получила условный срок за оторванную голову коллеги.