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Published Сегодня, 19:21

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Режим НМУ, палы травы, недоделки УСМ и военные сборы для школьников

Режим НМУ, палы травы, недоделки УСМ и военные сборы для школьников

22 апреля 2024, 19:21
Фото: Изображение Midjourney
В Нижем Тагиле объявлен режим НМУ. Неизвестные жгут сухую траву. TagilCity.ru подводит экоитоги недели. На улице Октябрьской революции продолжается реконструкция. Старшеклассники отправляются на военные сборы. Итоги города и области за 22 апреля — в нашем ежедневном обзоре.

В Нижнем Тагиле снова объявлен режим НМУ. В итоге ЕДДС неохотно принимает жалобы жителей на выбросы с местных промышленных предприятий. Тагильчанину, который позвонил диспетчерам, объяснили что при неблагоприятных метеоусловиях сообщения не регистрируются. Однако со второго раза заявка все же была зафиксирована.

В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза
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За минувшие выходные пожарные расчеты девять раз выезжали на тушение палов сухой травы. В общей сложности горела площадь в 6 га. Ситуация повторяется из года в год: неизвестные поджигают сухостой, в результате огромный риск возникает для жилых домов. В Тагиле активно работают противопожарные патрули.

Пылала сухая трава: в Тагиле неизвестные подожгли сухостой на нескольких улицах
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TagilCity.ru подводит экоитоги недели. В Нижнем Тагиле опять фиксировалось превышение ПДК сероводорода. А в Верхней Салде несознательный гражданин жег автомобильные покрышки, основательно закоптил небо и испортил воздух. В Шиловском пруду Красноуфимского района погибла рыба, а в Черноисточинском пруду Нижнего Тагила нашли пенопласт.

Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба
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На улице Октябрьской революции полным ходом идут дорожные работы. Правда, зачастую они продвигаются медленнее, так как «Тагилдорстрою» приходится исправлять недочеты и недоделки «Уралстроймонтажа». Однако новый подрядчик уже приступил к формированию земляного полотна.

На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
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В Нижнем Тагиле учащиеся десятых классов отправились на военные сборы. Ребята из пяти общеобразовательных учреждений, в том числе из Православной гимназии, будут постигать основы военной подготовки под руководством опытных инструкторов.

Десятиклассники Нижнего Тагила отправятся на военные сборы
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