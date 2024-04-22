Режим НМУ, палы травы, недоделки УСМ и военные сборы для школьников

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
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Updated Сегодня, 19:23
В Нижнем Тагиле снова объявлен режим НМУ. В итоге ЕДДС неохотно принимает жалобы жителей на выбросы с местных промышленных предприятий. Тагильчанину, который позвонил диспетчерам, объяснили что при неблагоприятных метеоусловиях сообщения не регистрируются. Однако со второго раза заявка все же была зафиксирована.
За минувшие выходные пожарные расчеты девять раз выезжали на тушение палов сухой травы. В общей сложности горела площадь в 6 га. Ситуация повторяется из года в год: неизвестные поджигают сухостой, в результате огромный риск возникает для жилых домов. В Тагиле активно работают противопожарные патрули.
TagilCity.ru подводит экоитоги недели. В Нижнем Тагиле опять фиксировалось превышение ПДК сероводорода. А в Верхней Салде несознательный гражданин жег автомобильные покрышки, основательно закоптил небо и испортил воздух. В Шиловском пруду Красноуфимского района погибла рыба, а в Черноисточинском пруду Нижнего Тагила нашли пенопласт.
На улице Октябрьской революции полным ходом идут дорожные работы. Правда, зачастую они продвигаются медленнее, так как «Тагилдорстрою» приходится исправлять недочеты и недоделки «Уралстроймонтажа». Однако новый подрядчик уже приступил к формированию земляного полотна.
В Нижнем Тагиле учащиеся десятых классов отправились на военные сборы. Ребята из пяти общеобразовательных учреждений, в том числе из Православной гимназии, будут постигать основы военной подготовки под руководством опытных инструкторов.