Режим НМУ, палы травы, недоделки УСМ и военные сборы для школьников

В Нижнем Тагиле снова объявлен режим НМУ. В итоге ЕДДС неохотно принимает жалобы жителей на выбросы с местных промышленных предприятий. Тагильчанину, который позвонил диспетчерам, объяснили что при неблагоприятных метеоусловиях сообщения не регистрируются. Однако со второго раза заявка все же была зафиксирована.