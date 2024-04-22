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Росконгресс обнародовал архитектуру деловой программы форума в Петербурге

Росконгресс обнародовал архитектуру деловой программы форума в Петербурге

22 апреля 2024, 14:01
Фото: roscongress.org
В Санкт-Петербурге пройдет XVII Петербургский международный экономический форум. Основная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Информационным партнером ПМЭФ-2024 является медиахолдинг 1MI. Событие будет проходить 5–8 июня 2024 года.

Деловая программа мероприятия разбита на четыре блока, каждый из которых направлен на поддержание глобального баланса сил и формирование многополярной международной системы, сообщает newsnn.ru.

Первый блок «Переход к многополярной модели мировой экономики» посвящен обсуждению вопросов обеспечения экономического, промышленного и энергетического суверенитета государств, а второй блок — драйверам развития экономики. Он называется «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

Третий трек «Технологии, обеспечивающие лидерство» предусматривает обсуждение стратегических вопросов цифровизации в различных отраслях экономики.

Сотрудничество с другими странами будет рассматриваться на 11 двусторонних деловых мероприятиях в формате бизнес-диалогов с участием партнеров из-за рубежа.

Также в рамках международного трека будет проведен Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).

Помимо этого, в программу ПМЭФ-2024 войдут сессии, связанные с председательством РФ в БРИКС и СНГ. На форуме будут обсуждаться социальные вопросы в контексте устойчивого развития. Первый день мероприятия будет посвящен международной кооперации малого и среднего бизнеса.

Вопросы улучшения доступности и качества медицинской помощи, развития науки и образования будут рассмотрены на форуме «Лекарственная безопасность», Форуме креативного бизнеса, в рамках Russian Design Space и Urban Hub, а также в рамках Международного молодежного экономического форума, который состоится в заключительный день ПМЭФ.

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