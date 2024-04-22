Росконгресс обнародовал архитектуру деловой программы форума в Петербурге

Помимо этого, в программу ПМЭФ-2024 войдут сессии, связанные с председательством РФ в БРИКС и СНГ. На форуме будут обсуждаться социальные вопросы в контексте устойчивого развития. Первый день мероприятия будет посвящен международной кооперации малого и среднего бизнеса.