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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Самокатчик сбил женщину с 5-летней дочкой в Екатеринбурге

Самокатчик сбил женщину с 5-летней дочкой в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 09:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина, ехавший на самокате, сбил женщину и ее пятилетнюю дочь. Инцидент произошел на проспекте Ленина.

Женщина и девочка шли по пешеходному переходу, когда на них наехал мужчина, управлявший электросамокатом. По словам очевидца, он ехал в сторону Восточной улицы, пишет Ура.ру.

После наезда пострадавшие приехали в травмпункт. У девочки оказалась травма связок в области локтя, а у ее матери — повреждение голени. Екатеринбурженка рассказала о произошедшем ЧП в пункте оформления ДТП. В полиции начали проверку.

Напомним, в Екатеринбурге молодой человек на самокате влетел в автомобиль. После этого он бросил свой транспорт и скрылся на самокате своего друга. Пострадавших нет.

Девушка на самокате сбита на тротуаре в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Полиция#Женщина#Девочка#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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