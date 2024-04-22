Самокатчик сбил женщину с 5-летней дочкой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Женщина и девочка шли по пешеходному переходу, когда на них наехал мужчина, управлявший электросамокатом. По словам очевидца, он ехал в сторону Восточной улицы, пишет Ура.ру.
После наезда пострадавшие приехали в травмпункт. У девочки оказалась травма связок в области локтя, а у ее матери — повреждение голени. Екатеринбурженка рассказала о произошедшем ЧП в пункте оформления ДТП. В полиции начали проверку.
Напомним, в Екатеринбурге молодой человек на самокате влетел в автомобиль. После этого он бросил свой транспорт и скрылся на самокате своего друга. Пострадавших нет.