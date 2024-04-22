СОГАЗ обновил интерфейс мобильного приложения

Posted Вчера, 09:33
Published Вчера, 09:33
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Новый интерфейс позволяет сделать навигацию внутри приложения более интуитивной и понятной, чтобы пользователи могли быстрее находить нужный раздел или сервис.
Также в разделе ОМС приложения теперь доступна информация, когда можно пройти бесплатную диспансеризацию и что для этого нужно.
Кроме того, благодаря расширенным интеграциям с клиниками-партнерами в приложении появилась возможность перенести визит к врачу, если планы внезапно изменились.