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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 11:35

Стали известны подробности убийства мигранта за избиение девочки в Екатеринбурге

Стали известны подробности убийства мигранта за избиение девочки в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 09:11
Фото: 1MI
Гражданина Таджикистана, который был убит в квартире в Екатеринбурге, звали Фируз, ему было 29 лет. Убийство совершил бывший муж возлюбленной таджика.

Дочка мужчины пожаловалась на то, что отчим-таджик ее якобы избил. После этого разъяренный отец пришел в квартиру к мигранту и убил его, нанеся 37 ножевых ранений, пишет Ура.ру.

После содеянного он сам пришел в полицию. Известно, что злоумышленник застал жертву в подъезде, когда он открывал дверь ключом.

Труп нашли соседи. Он лежал в луже крови. Убитого соседи описывают как нормального человека. Соседка утверждает, что мать девочки часто приводила в квартиру мужчин.

Она живет вдвоем с дочерью — красивая, взрослая девушка, хотя она школьница. Ну вот водить мужиков при такой дочери, я считаю, это последнее дело, — рассказала соседка.

В скором времени злоумышленнику назначат меру пресечения.

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