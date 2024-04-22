Стали известны подробности убийства мигранта за избиение девочки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Дочка мужчины пожаловалась на то, что отчим-таджик ее якобы избил. После этого разъяренный отец пришел в квартиру к мигранту и убил его, нанеся 37 ножевых ранений, пишет Ура.ру.
После содеянного он сам пришел в полицию. Известно, что злоумышленник застал жертву в подъезде, когда он открывал дверь ключом.
Труп нашли соседи. Он лежал в луже крови. Убитого соседи описывают как нормального человека. Соседка утверждает, что мать девочки часто приводила в квартиру мужчин.
Она живет вдвоем с дочерью — красивая, взрослая девушка, хотя она школьница. Ну вот водить мужиков при такой дочери, я считаю, это последнее дело, — рассказала соседка.
В скором времени злоумышленнику назначат меру пресечения.