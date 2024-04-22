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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Отопление в Екатеринбурге не торопятся отключать в жаркие дни

Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление

22 апреля 2024, 10:17
Фото: 1MI

Отопление в Екатеринбурге не торопятся отключать в жаркие дни

В домах жителей Екатеринбурга продолжает работать отопление. При этом за окном уже шесть дней подряд наблюдается теплая солнечная погода.

В целом, уже пять дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше 8 градусов тепла — как правило, при таких обстоятельствах отопление должны отключить.

Однако в мэрии не торопятся этого делать, пишет Е1. И на то есть уважительная причина. Дело в том, что в ближайшие дни прогнозируется похолодание. Поэтому точную дату отключения радиаторов в мэрии назовут уже на этой неделе.

На ресурсе «Погода и климат» сообщается, что с 17 по 21 апреля температура в городе колебалась от 8,5 до 21,9 градуса тепла. А с 23 апреля в городе похолодает до 6 градусов, а 25 апреля вовсе будет ноль градусов.

Напомним, что в Екатеринбурге 23–25 апреля будут проведены испытания труб. Это значит, что батареи горожан на несколько часов будут сильно нагреты — как в период лютых морозов.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Погода#Отопление#Похолодание#Мэрия#Окружающая среда#Радиаторы#Екатеринбург#Жаркие дни
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