Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В целом, уже пять дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше 8 градусов тепла — как правило, при таких обстоятельствах отопление должны отключить.
Однако в мэрии не торопятся этого делать, пишет Е1. И на то есть уважительная причина. Дело в том, что в ближайшие дни прогнозируется похолодание. Поэтому точную дату отключения радиаторов в мэрии назовут уже на этой неделе.
На ресурсе «Погода и климат» сообщается, что с 17 по 21 апреля температура в городе колебалась от 8,5 до 21,9 градуса тепла. А с 23 апреля в городе похолодает до 6 градусов, а 25 апреля вовсе будет ноль градусов.
Напомним, что в Екатеринбурге 23–25 апреля будут проведены испытания труб. Это значит, что батареи горожан на несколько часов будут сильно нагреты — как в период лютых морозов.