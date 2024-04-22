Свердловчанам перед Хаджем в Саудовскую Аравию придется привиться от менингококка

В частности, в эту страну не пустят без прививки от менингококковой инфекции, проинформировали в ведомстве. По требованию местного Минздрава, прививаться необходимо четырехвалентной вакциной. С момента вакцинации до поездки должно пройти не менее 10 дней. Действует прививка в течение трех лет.