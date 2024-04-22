Свердловчанам перед Хаджем в Саудовскую Аравию придется привиться от менингококка

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Роспотребнадзор Свердловской области напомнил мусульманам, которые собираются совершить в 2024 году Хадж в Саудовскую Аравию, о необходимости заблаговременно сделать прививки.
В частности, в эту страну не пустят без прививки от менингококковой инфекции, проинформировали в ведомстве. По требованию местного Минздрава, прививаться необходимо четырехвалентной вакциной. С момента вакцинации до поездки должно пройти не менее 10 дней. Действует прививка в течение трех лет.
Кроме того, рекомендуется поставить вакцины от сезонного гриппа и COVID-19 и обновить прививки от дифтерии, столбняка и кори, добавили свердловские эпидемиологи.
Хадж в Саудовской Аравии в 2024 году пройдет с 14 по 19 июня, напомнили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно о росте заболеваемости корью в Свердловской области в 22 раза.