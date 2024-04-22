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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Свердловским мусульманам, которые собираются в Хадж, напомнили о прививках

Свердловчанам перед Хаджем в Саудовскую Аравию придется привиться от менингококка

22 апреля 2024, 11:32
Фото: 1MI

Свердловским мусульманам, которые собираются в Хадж, напомнили о прививках

Мусульмане из Свердловской области, которые намерены отправиться в Хадж в Саудовскую Аравию, должны будут вакцинироваться от менингококковой инфекции.

Роспотребнадзор Свердловской области напомнил мусульманам, которые собираются совершить в 2024 году Хадж в Саудовскую Аравию, о необходимости заблаговременно сделать прививки.

В частности, в эту страну не пустят без прививки от менингококковой инфекции, проинформировали в ведомстве. По требованию местного Минздрава, прививаться необходимо четырехвалентной вакциной. С момента вакцинации до поездки должно пройти не менее 10 дней. Действует прививка в течение трех лет.

Кроме того, рекомендуется поставить вакцины от сезонного гриппа и COVID-19 и обновить прививки от дифтерии, столбняка и кори, добавили свердловские эпидемиологи.

Хадж в Саудовской Аравии в 2024 году пройдет с 14 по 19 июня, напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно о росте заболеваемости корью в Свердловской области в 22 раза.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Здоровье#Здравоохранение#Вакцинация#Мусульмане#Поездка#Екатеринбург
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