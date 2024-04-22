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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Дом многодетной семьи выгорел до тла под Нижним Тагилом

Трава, дом, коляски. Что сгорело в Нижнем Тагиле за выходные

22 апреля 2024, 12:46
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

Дом многодетной семьи выгорел до тла под Нижним Тагилом

В деревне Шумиха Горноуральского ГО 21 апреля произошел пожар. В результате сгорел деревянный частный жилой дом и надворные постройки. В доме жила многодетная семья.

Семья состоит из десяти человек. Девять из них — дети. Они смогли самостоятельно выбраться из горящего дома, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Тушили пламя 40 минут, никто не пострадал.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

В этот же день еще один пожар произошел в торговом комплексе на улице Зари. Возгорание началось с киоска около ТЦ. Пламя началось с мангальной вытяжной трубы. Из торгового центра самостоятельно выбежали 30 человек. Никто не пострадал.

Кроме того, 21 апреля горела квартира в многоэтажке по улице Свердлова. Итогом стали две сгоревшие коляски. 10 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Причина воспламенения — поджог.

Кроме квартир и ТЦ 21 апреля горела сухая трава. Так, в к/с «Капасиха-4» на улице Сталеваров из-за этого сгорела баня и сарай, а также баня на соседнем участке.

Ранее сообщалось, что «Ельцин Центр» экстренно эвакуировали в Екатеринбурге.

50 человек эвакуировали из дома в Екатеринбурге из-за пожара
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