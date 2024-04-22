Трава, дом, коляски. Что сгорело в Нижнем Тагиле за выходные

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Семья состоит из десяти человек. Девять из них — дети. Они смогли самостоятельно выбраться из горящего дома, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Тушили пламя 40 минут, никто не пострадал.
В этот же день еще один пожар произошел в торговом комплексе на улице Зари. Возгорание началось с киоска около ТЦ. Пламя началось с мангальной вытяжной трубы. Из торгового центра самостоятельно выбежали 30 человек. Никто не пострадал.
Кроме того, 21 апреля горела квартира в многоэтажке по улице Свердлова. Итогом стали две сгоревшие коляски. 10 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Причина воспламенения — поджог.
Кроме квартир и ТЦ 21 апреля горела сухая трава. Так, в к/с «Капасиха-4» на улице Сталеваров из-за этого сгорела баня и сарай, а также баня на соседнем участке.
Ранее сообщалось, что «Ельцин Центр» экстренно эвакуировали в Екатеринбурге.