Труп мужчины обнаружили в Екатеринбурге на улице

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По словам очевидца, умершего горожанина заметили прохожие на Фестивальной улице, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
К месту происшествия приехали врачи на машине скорой помощи. Обстоятельства и причины гибели мужчины в настоящее время неизвестны.
Напомним, 19 апреля 2024 года в Каменске-Уральском местный житель, хотевший порыбачить, увидел около реки тело мужчины. Выяснилось, что он пропал без вести в 2023 году.
Очевидец сообщил об этом в полицию. В Следкоме рассказали, что признаков криминала в случае смерти свердловчанина нет.