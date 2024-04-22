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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Труп мужчины обнаружили в Екатеринбурге на улице

Труп мужчины обнаружили в Екатеринбурге на улице

22 апреля 2024, 11:01
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Мертвый мужчина был найден на Уралмаше в Екатеринбурге 22 апреля 2024 года.

По словам очевидца, умершего горожанина заметили прохожие на Фестивальной улице, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

К месту происшествия приехали врачи на машине скорой помощи. Обстоятельства и причины гибели мужчины в настоящее время неизвестны.

Напомним, 19 апреля 2024 года в Каменске-Уральском местный житель, хотевший порыбачить, увидел около реки тело мужчины. Выяснилось, что он пропал без вести в 2023 году.

Очевидец сообщил об этом в полицию. В Следкоме рассказали, что признаков криминала в случае смерти свердловчанина нет.

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