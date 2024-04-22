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Updated Сегодня, 11:40

Убитый в Екатеринбурге приставал к 14-летней дочке сожительницы

Убитый в Екатеринбурге приставал к 14-летней дочке сожительницы

22 апреля 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге гражданин Таджикистана, который был убит в подъезде, ранее приставал к 14-летней дочке своей возлюбленной. Девочка пожаловалась на это отцу и тот пошел на разборки с ножом.

Школьница рассказала, что в ночь перед трагедией Фируз пришел домой пьяным и вел себя неадекватно, пишет Е1.

Мы с мамой пытались уложить его спать, но он решил пойти на улицу. Так как он был пьян и зол, он выдернул дверную ручку. Вел себя хуже животного. Мама стала отбирать у него ключи, он стал бить ее, — пожаловалась школьница.

Девочка стала защищать маму. В это время Фируз начал пинать ногами возлюбленную, и она потеряла сознание.

В конце концов нас обеих отмутузил, — пожаловалась девочка.

После этого он ушел и вернулся под утро. Вел он себя так, словно ничего не произошло. Сперва он обвинил во всем сожительницу и ее дочку, а затем извинился.

Он приставал ко мне, после такого инцидента я устала молчать и пожаловалась отцу, — сказала школьница.

Девочка рассказала обо всем случившемся папе и тот пошел на разборки. Что он устроит убийство, девочка не ожидала. Жена предполагаемого убийцы также сообщает, что Фируз якобы приставал к школьнице. Ее супруг позвонил ей после убийства, рассказал обо всем.

Убившего таджика зовут Данил. По словам родных, он очень эмоциональный и вспыльчивый. Напомним, что жертве он нанес 37 ножевых ранений.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Убийство#Нож#Криминал#Школьница#Преступление#Таджикистан#18+#Екатеринбург
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