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Убийств стало больше в Свердловской области

Убийств стало больше в Свердловской области

22 апреля 2024, 08:17
Фото: 1MI
В Свердловской области на 13,3% стало больше убийств. Такое число зафиксировано за первый квартал нынешнего года (в сравнении с аналогичным временем 2023-го).

Так, за три месяца злоумышленники убили 153 человека, отметили в прокуратуре. Известно, что на 1,3% возросло количество намеренного причинения вреда здоровью. Преимущественно средней степени.

На 6,3% стало больше причинений тяжкого вреда здоровью, а на 3,7% — легкого. Всего за прошедший квартал в регионе было совершено 12 050 преступлений. Из них 29,2% — тяжелые.

В полиции уральской столице же опубликовали статистику за 2023 год, в которой на 26% упал уровень преступлений на улицах.

Ранее екатеринбуржец убил мигранта. Таким образом, он мстил за дочь. Ранее девочка рассказала папе, что отчим-иностранец побил ее.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Статистика#Криминал#Преступления#Преступность#18+#Екатеринбург#Убийства
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