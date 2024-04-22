Убийств стало больше в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Так, за три месяца злоумышленники убили 153 человека, отметили в прокуратуре. Известно, что на 1,3% возросло количество намеренного причинения вреда здоровью. Преимущественно средней степени.
На 6,3% стало больше причинений тяжкого вреда здоровью, а на 3,7% — легкого. Всего за прошедший квартал в регионе было совершено 12 050 преступлений. Из них 29,2% — тяжелые.
В полиции уральской столице же опубликовали статистику за 2023 год, в которой на 26% упал уровень преступлений на улицах.
Ранее екатеринбуржец убил мигранта. Таким образом, он мстил за дочь. Ранее девочка рассказала папе, что отчим-иностранец побил ее.