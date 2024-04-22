В Екатеринбурге для репетиции парада Победы перекроют пять улиц

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Поэтому будут изменены схемы движения автобусов № 81, 87 и 53, сообщили в мэрии.
С 07:40 до 09:30 закроют транспортное движение по ул. Дорожной, от ул. Окраинной до ул. Городской. С 09:00 до 14:00 будут закрыты участки:
Там уже появились временные дорожные знаки, изменена работа светофорных объектов.
Объехать данные участки можно так: ул. Лучистая — Окружная — Селькоровская; ул. Городская — Предельная — Амундсена.
Напомним, что в городе на шесть месяцев перекроют ул. Карасьевскую. Она будет закрыта с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года.