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В Екатеринбурге для репетиции парада Победы перекроют пять улиц

В Екатеринбурге для репетиции парада Победы перекроют пять улиц

22 апреля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Во вторник, 23 апреля, в Екатеринбурге на частях улиц Дорожной и Новосибирской запланировано перекрытие. Это связано с предстоящей репетицией парада в честь 9 мая.

Поэтому будут изменены схемы движения автобусов № 81, 87 и 53, сообщили в мэрии.

С 07:40 до 09:30 закроют транспортное движение по ул. Дорожной, от ул. Окраинной до ул. Городской. С 09:00 до 14:00 будут закрыты участки:

  • ул. 2-я Новосибирская, от ул. Палисадной до ул. Окружной;
  • ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской;
  • ул. Палисадная, от ул. 2-й Новосибирской до ул. Окраинной;
  • ул. Окраинная, от ул. Палисадной до ул. Эскадронной;
  • ул. Эскадронная, от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской.

Там уже появились временные дорожные знаки, изменена работа светофорных объектов.

Объехать данные участки можно так: ул. Лучистая — Окружная — Селькоровская; ул. Городская — Предельная — Амундсена.

Напомним, что в городе на шесть месяцев перекроют ул. Карасьевскую. Она будет закрыта с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года.

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