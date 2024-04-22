В Екатеринбурге умер известный хоккейный тренер

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В последнее время он работал в академии хоккея «Спартаковец», пишет Е1. Там отметили, что Александр посвятил хоккею всю свою жизнь.
Коллеги рассказали, что он был очень предан спорту и работал в академии уже 29 лет. Отмечается, что множество его учеников в последствии тоже стали тренерами.
Известно, что Каськов родился в Златоусте. Несколько лет назад он ушел с поста тренера. Причина — трудности со здоровьем. Его сын — хоккеист Данил Каськов представлял ХК на престижном чемпионате.
Напомним, что месяц назад в Екатеринбурге простились с легендой хоккея Николаем Дураковым.