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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Екатеринбурге умер хоккейный тренер Александр Каськов

В Екатеринбурге умер известный хоккейный тренер

22 апреля 2024, 11:32
Фото: со страницы «Автомобилиста» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге умер хоккейный тренер Александр Каськов

В Екатеринбурге скончался хоккейный тренер, воспитавший игроков «Автомобилиста». Это Александр Каськов. Ему было 67 лет.

В последнее время он работал в академии хоккея «Спартаковец», пишет Е1. Там отметили, что Александр посвятил хоккею всю свою жизнь.

Коллеги рассказали, что он был очень предан спорту и работал в академии уже 29 лет. Отмечается, что множество его учеников в последствии тоже стали тренерами.

Известно, что Каськов родился в Златоусте. Несколько лет назад он ушел с поста тренера. Причина — трудности со здоровьем. Его сын — хоккеист Данил Каськов представлял ХК на престижном чемпионате.

Напомним, что месяц назад в Екатеринбурге простились с легендой хоккея Николаем Дураковым.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Тренер#Автомобилист#Коллеги#КХЛ#18+#Екатеринбург
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