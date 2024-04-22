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Published Сегодня, 14:21

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Updated Сегодня, 14:23

Диспетчерская в Нижнем Тагиле отказывается принимать заявки на выбросы в НМУ

В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза

22 апреля 2024, 14:21
Фото: tagilcity.ru

Диспетчерская в Нижнем Тагиле отказывается принимать заявки на выбросы в НМУ

Единая диспетчерская служба Нижнего Тагила приняла заявку на выбросы с предприятий города со второго раза. Сначала тагильчанин, пожелавший оставить жалобу, получил отказ.

Житель Нижнего Тагила Виталий А. рассказал редакции TagilCity.ru, что, почувствовав запах выбросов днем 21 апреля, он решил позвонить в ЕДДС. О необходимости жаловаться на тошнотворный запах неоднократно писал TagilCity.ru.

Однако на другом конце провода жалобу отказались регистрировать якобы из-за действия предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях.

Я позвонил в ЕДДС. Диспетчер отказалась фиксировать мое обращение, сославшись на НМУ. Она сказала, когда объявляют НМУ, мы не принимаем такие заявки, — рассказал тагильчанин редакции.
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Корреспондент TagilCity.ru порекомендовал житель города сделать повторный звонок и попросить сообщить, на основании какого документа заявки в неблагоприятные погодные условия не принимаются. Только тогда обращение приняли.

Позвонил. Заявку приняли. Но обращений очень мало, я третий сегодня. Надо больше информации давать жителям города и призывать звонить в ЕДДС, — сообщил житель города.

Добавим, что в дни НМУ предприятия по закону обязаны снижать количество выбросов. Ранее мы публиковали материал, в котором разместили примерные тексты обращений в ведомства.

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