В городе НМУ: ЕДДС Нижнего Тагила приняла заявку на запах выбросов со второго раза

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Житель Нижнего Тагила Виталий А. рассказал редакции TagilCity.ru, что, почувствовав запах выбросов днем 21 апреля, он решил позвонить в ЕДДС. О необходимости жаловаться на тошнотворный запах неоднократно писал TagilCity.ru.
Однако на другом конце провода жалобу отказались регистрировать якобы из-за действия предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях.
Я позвонил в ЕДДС. Диспетчер отказалась фиксировать мое обращение, сославшись на НМУ. Она сказала, когда объявляют НМУ, мы не принимаем такие заявки, — рассказал тагильчанин редакции.
Корреспондент TagilCity.ru порекомендовал житель города сделать повторный звонок и попросить сообщить, на основании какого документа заявки в неблагоприятные погодные условия не принимаются. Только тогда обращение приняли.
Позвонил. Заявку приняли. Но обращений очень мало, я третий сегодня. Надо больше информации давать жителям города и призывать звонить в ЕДДС, — сообщил житель города.
Добавим, что в дни НМУ предприятия по закону обязаны снижать количество выбросов. Ранее мы публиковали материал, в котором разместили примерные тексты обращений в ведомства.