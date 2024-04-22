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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В России каждый четвертый предприниматель из числа молодежи

В России каждый четвертый предприниматель из числа молодежи

22 апреля 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Каждого четвертого индивидуального предпринимателя в РФ можно отнести к молодежи. Всего же в стране сегодня один миллион ИП в возрасте до 35 лет. При этом среди вновь созданных ИП доля молодых индивидуальных предпринимателей составляет 44%.

В ходе форума молодых предпринимателей «Создай наше» специалисты Корпорации МСП представили отчет об исследовании сферы малого и среднего предпринимательства. Согласно документу, около 5,2 млн молодых граждан в возрасте до 35 лет осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых. Организаторами форума стали РБК, АСИ и КМСП, пишет РИА Новости.

Во время выступления генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что интерес молодых людей к предпринимательству растет. Более того, процент молодежи среди ИП превышает 50%, а среди самозанятых их уже более 53%.

Глава КМСП отметил, что в 2023 году число вновь зарегистрированных молодых ИП в розничной торговле увеличилось на 41% и эта сфера также продолжит расти в ближайшие годы. Он добавил, что за торговлей с большим отрывом следуют сферы по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).

Александр Исаевич указал, что в настоящее время драйвером развития сферы малого и среднего бизнеса является именно молодежь и государство помогает преодолеть барьеры, с которыми часто сталкиваются молодые люди при ведении бизнеса. ФНС России информирует, что более 58% молодых предпринимателей уже прибегали к мерам господдержки.

Необходимо отметить, что помощь в целях развития системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне оказывают профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также Корпорация МСП и другие институты развития.

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