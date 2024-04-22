В России каждый четвертый предприниматель из числа молодежи

Глава КМСП отметил, что в 2023 году число вновь зарегистрированных молодых ИП в розничной торговле увеличилось на 41% и эта сфера также продолжит расти в ближайшие годы. Он добавил, что за торговлей с большим отрывом следуют сферы по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).