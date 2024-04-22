В России каждый четвертый предприниматель из числа молодежи

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В ходе форума молодых предпринимателей «Создай наше» специалисты Корпорации МСП представили отчет об исследовании сферы малого и среднего предпринимательства. Согласно документу, около 5,2 млн молодых граждан в возрасте до 35 лет осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых. Организаторами форума стали РБК, АСИ и КМСП, пишет РИА Новости.
Во время выступления генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что интерес молодых людей к предпринимательству растет. Более того, процент молодежи среди ИП превышает 50%, а среди самозанятых их уже более 53%.
Глава КМСП отметил, что в 2023 году число вновь зарегистрированных молодых ИП в розничной торговле увеличилось на 41% и эта сфера также продолжит расти в ближайшие годы. Он добавил, что за торговлей с большим отрывом следуют сферы по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).
Александр Исаевич указал, что в настоящее время драйвером развития сферы малого и среднего бизнеса является именно молодежь и государство помогает преодолеть барьеры, с которыми часто сталкиваются молодые люди при ведении бизнеса. ФНС России информирует, что более 58% молодых предпринимателей уже прибегали к мерам господдержки.
Необходимо отметить, что помощь в целях развития системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне оказывают профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также Корпорация МСП и другие институты развития.