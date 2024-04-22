В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Тагильчанин страдает от органического расстройства личности с сопутствующим аффективно-бредовым синдромом. При этом у него были действующие права по 14 категориям. Их срок действия истекал в ноябре 2027 года, сообщает прокуратура Пригородного района.
В ведомстве сочли, что управлять транспортными средствами при таких серьезных диагнозах мужчина не может. Прокурор подал исковое заявление в Пригородный суд с требованием лишить его прав.
Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме.
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле ловили нетрезвых за рулем и водителей без прав.