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В Нижнем Тагиле водителя с аффективно-бредовым синдромом лишили прав

В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий

22 апреля 2024, 08:54

В Нижнем Тагиле водителя с аффективно-бредовым синдромом лишили прав

В Нижним Тагиле по представлению прокуратуры лишили водительских прав местного жителя с целым букетом тяжелых психиатрических заболеваний. У него было открыто 14 категорий.

Тагильчанин страдает от органического расстройства личности с сопутствующим аффективно-бредовым синдромом. При этом у него были действующие права по 14 категориям. Их срок действия истекал в ноябре 2027 года, сообщает прокуратура Пригородного района.

В ведомстве сочли, что управлять транспортными средствами при таких серьезных диагнозах мужчина не может. Прокурор подал исковое заявление в Пригородный суд с требованием лишить его прав.

Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле ловили нетрезвых за рулем и водителей без прав.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Прокуратура#Психическое заболевание#Водительские права#Лишение прав#Екатеринбург
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