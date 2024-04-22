Володин заявил, что США пошли на неправовое решение, совершив кражу активов у РФ

Как сообщает RT, Володин подчеркнул, что данное решение подорвет доверие других государств, бизнеса и частных инвесторов к Соединённым Штатам, а также причинит серьезный ущерб международному праву. Он также заявил, что Россия имеет все основания принять аналогичные меры в отношении зарубежных активов.