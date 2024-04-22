Володин заявил, что США пошли на неправовое решение, совершив кражу активов у РФ

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Как сообщает RT, Володин подчеркнул, что данное решение подорвет доверие других государств, бизнеса и частных инвесторов к Соединённым Штатам, а также причинит серьезный ущерб международному праву. Он также заявил, что Россия имеет все основания принять аналогичные меры в отношении зарубежных активов.
По данным Володина, из общей суммы 280 миллиардов долларов заблокированных российских средств, лишь 5-6 миллиардов находятся в США. Большая часть активов (210 миллиардов евро) заморожена в Европейском Союзе.
Также председатель Госдумы отметил, что в Вашингтоне потеряли веру в победу киевского режима и поэтому готовы предоставлять только кредиты, которые Украине придётся возвращать.