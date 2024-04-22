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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Вторичное жилье снова подорожало в Екатеринбурге

Вторичное жилье снова подорожало в Екатеринбурге

22 апреля 2024, 12:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подорожало жилье на вторичном рынке недвижимости. Средняя цена «квадрата» во «вторичке» составила 117,1 тысяч.

Это рекорд нынешнего года и показатель, зафиксированный на середину апреля. По информации специалистов Уральской палаты недвижимости, в центральной части областного центра расценки значительно выше.

Так, один «квадрат» в центре Екатеринбурга обойдется в 168,4 тысячи. Выходит, что квартиру площадью 40 квадратных метров можно купить за 6,7 миллиона. Стоимость одного метра жилья в первом ценовом поясе — 130,3 тысячи. Это квартиры на Автовокзале, Ботанике, ВИЗе, Вокзальном, Заречном, Пионерском и других районов. Здесь квартиру той же площади можно купить за 5,2 миллиона.

Второй пояс — Академический, ЖБИ, Завокзальный и другие стоят за один квадратный метр около 110,3 тысячи. То есть жилье площадью 40 «квадратов» здесь можно приобрести за 4,4 миллиона. За 96,2 тысячи «квадрат» жилье можно купить в следующих микрорайонах: Сортировка, Химмаш и ряде других. В этой местности квартиру такой же площади получится купить за 3,8 миллиона.

На окраине Екатеринбурга жилье можно купить в собственность за 86,9 тысячи за один «квадрат».

Ранее сообщалось, что загородное жилье в регионе подорожало на 46% за год.

Три миллиона квадратных метров жилья построили в УрФО с начала года
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