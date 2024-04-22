Вторичное жилье снова подорожало в Екатеринбурге

Второй пояс — Академический, ЖБИ, Завокзальный и другие стоят за один квадратный метр около 110,3 тысячи. То есть жилье площадью 40 «квадратов» здесь можно приобрести за 4,4 миллиона. За 96,2 тысячи «квадрат» жилье можно купить в следующих микрорайонах: Сортировка, Химмаш и ряде других. В этой местности квартиру такой же площади получится купить за 3,8 миллиона.