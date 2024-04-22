Женщина в банном халате и с полотенцем на голове разгуливала по улицам Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Екатеринбурге в выходные, 20 и 21 апреля, установилась сильная жара, а на улице появились странно одетые и даже почти совсем голые горожане. Так, в районе Южного автовокзала по городу гуляла женщина в банном халате и с полотенцем на голове, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Также на женщине были солнечные очки. Судя по кадрам, она пыталась общаться с прохожими, которые однако проходили мимо.
Ранее по городу бегал мужчина в одних трусах. Он подавал странные знаки машинам на проезжей части.