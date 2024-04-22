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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Екатеринбурге по улицам разгуливала леди в банном халате и с полотенцем

Женщина в банном халате и с полотенцем на голове разгуливала по улицам Екатеринбурга

22 апреля 2024, 13:13
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге по улицам разгуливала леди в банном халате и с полотенцем

В выходные в Екатеринбурге прохожие сняли на видео местную жительницу, которая прохаживалась по улице в халате и с полотенцем на голове.

В Екатеринбурге в выходные, 20 и 21 апреля, установилась сильная жара, а на улице появились странно одетые и даже почти совсем голые горожане. Так, в районе Южного автовокзала по городу гуляла женщина в банном халате и с полотенцем на голове, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Видео: тг-канал «Злой Екатеринбург»

Также на женщине были солнечные очки. Судя по кадрам, она пыталась общаться с прохожими, которые однако проходили мимо.

Ранее по городу бегал мужчина в одних трусах. Он подавал странные знаки машинам на проезжей части.

Голый мужчина прогулялся по улице Екатеринбурга
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