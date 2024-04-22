Женщина в банном халате и с полотенцем на голове разгуливала по улицам Екатеринбурга

В Екатеринбурге в выходные, 20 и 21 апреля, установилась сильная жара, а на улице появились странно одетые и даже почти совсем голые горожане. Так, в районе Южного автовокзала по городу гуляла женщина в банном халате и с полотенцем на голове, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».