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Житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом мигранта в качестве мести за дочь

Житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом мигранта в качестве мести за дочь

22 апреля 2024, 07:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина расправился с гражданином Таджикистана, который якобы обидел его дочку. Он ударил обидчика ножом 37 раз.

Таджик скончался на месте, после чего злоумышленник сам пришел в полицию, пишет Ура.ру.

Известно, что 13-летняя дочка пожаловалась папе, что ее побил отчим-иностранец. Он проживал на территории РФ нелегально. Отец приехал домой к мигранту и стал бить его ножом.

Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему назначат меру пресечения.

Ранее житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены. Труп нашли жильцы дома между четвертым и третьим этажами.

Житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены
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