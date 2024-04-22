Житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом мигранта в качестве мести за дочь

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Таджик скончался на месте, после чего злоумышленник сам пришел в полицию, пишет Ура.ру.
Известно, что 13-летняя дочка пожаловалась папе, что ее побил отчим-иностранец. Он проживал на территории РФ нелегально. Отец приехал домой к мигранту и стал бить его ножом.
Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему назначат меру пресечения.
Ранее житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены. Труп нашли жильцы дома между четвертым и третьим этажами.