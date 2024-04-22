Житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Тело погибшего обнаружили жильцы дома между четвертым и третьим этажами. По их словам, вокруг него была лужа крови, пишет Е1.
Соседи также рассказали, что женщина подвергалась побоям от сожителя, а ее бывший супруг за нее заступился. После совершенного убийства екатеринбуржец сам сдался сотрудникам полиции.
Напомним, летом 2023 года в Нижнем Тагиле пьяный мужчина поссорился со своим знакомым, в результате чего он сначала стал душить его, а затем резать ножом.
После того, как потерпевший скончался, горожанин выбросил тело из окна. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.