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Житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены

Житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены

22 апреля 2024, 04:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель убил мужчину, который сожительствовал с его бывшей женой. Происшествие случилось на улице Минометчиков.

Тело погибшего обнаружили жильцы дома между четвертым и третьим этажами. По их словам, вокруг него была лужа крови, пишет Е1.

Соседи также рассказали, что женщина подвергалась побоям от сожителя, а ее бывший супруг за нее заступился. После совершенного убийства екатеринбуржец сам сдался сотрудникам полиции.

Напомним, летом 2023 года в Нижнем Тагиле пьяный мужчина поссорился со своим знакомым, в результате чего он сначала стал душить его, а затем резать ножом.

После того, как потерпевший скончался, горожанин выбросил тело из окна. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.

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