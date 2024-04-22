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Updated Сегодня, 06:28

Житель Екатеринбурга заплатит девочке за нападение собаки 50 тысяч

Житель Екатеринбурга заплатит девочке за нападение собаки 50 тысяч

22 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель заплатит семье девочки 50 тысяч рублей за то, что ее покусала его овчарка.

ЧП произошло летом прошлого года в СНТ «Ромашка-64» в Верхней Пышме. Местный житель выгуливал собаку. На ней не было ни поводка, ни намордника. На улице было двое детей, они гуляли, пишет ЕАН.

В какой-то момент пес прыгнул на одну из девочек и покусал ее за левую ногу. Пострадавшая теперь боится собак. Также итогом этого нападения стал шрам на бедре.

Ранее сообщалось, что пес покусал ребенка-инвалида. Мужчина, который выгуливал собак, на вид был не трезв.

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