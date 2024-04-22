Житель Екатеринбурга заплатит девочке за нападение собаки 50 тысяч

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
ЧП произошло летом прошлого года в СНТ «Ромашка-64» в Верхней Пышме. Местный житель выгуливал собаку. На ней не было ни поводка, ни намордника. На улице было двое детей, они гуляли, пишет ЕАН.
В какой-то момент пес прыгнул на одну из девочек и покусал ее за левую ногу. Пострадавшая теперь боится собак. Также итогом этого нападения стал шрам на бедре.
Ранее сообщалось, что пес покусал ребенка-инвалида. Мужчина, который выгуливал собак, на вид был не трезв.