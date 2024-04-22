tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Житель Ревды ударил ножом соседа 16 раз

Житель Ревды ударил ножом соседа 16 раз

22 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI
В Ревде местный житель зарезал соседа из-за конфликта. Происшествие случилось 16 июля 2023 года.

Мужчина праздновал свой день рождения во дворе дома и употреблял алкоголь вместе с соседом. После этого он ушел к себе домой. Вскоре к нему пришла его дочка и рассказала, что сосед некорректно себя вел с ней.

Тогда мужчина, взяв нож, отправился искать соседа и увидел его в подъезде. После этого горожанин набросился на него и 16 раз ударил его ножом. Потерпевший умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина убил ножом мигранта, который был отчимом его 13-летней дочки. Девочка рассказала отцу, что отчим ее бил.

Житель Екатеринбурга убил сожителя своей бывшей жены
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое жителей Екатеринбурга осуждены за убийство знакомого на 8 летПьяный пассажир напал с ножом на таксиста в Тюмени и угнал его автомобильЖитель Екатеринбурга приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство мужчины во время ссоры
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Приговор#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:06
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Сегодня, 08:54
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:40
"