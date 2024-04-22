Житель Ревды ударил ножом соседа 16 раз

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Мужчина праздновал свой день рождения во дворе дома и употреблял алкоголь вместе с соседом. После этого он ушел к себе домой. Вскоре к нему пришла его дочка и рассказала, что сосед некорректно себя вел с ней.
Тогда мужчина, взяв нож, отправился искать соседа и увидел его в подъезде. После этого горожанин набросился на него и 16 раз ударил его ножом. Потерпевший умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина убил ножом мигранта, который был отчимом его 13-летней дочки. Девочка рассказала отцу, что отчим ее бил.