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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Жители Екатеринбурга пожаловались на пробку из-за перекрытия центральной улицы

Жители Екатеринбурга встали в пробке в центре города

22 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на пробку из-за перекрытия центральной улицы

Водители встали в пробке в центре Екатеринбурга. Автомобилисты утверждают, что после перекрытия улицы Мичурина ездить по соседним дорогам стало невыносимо.

Очевидцы сообщают, что после перекрытия Мичурина на Луначарского и Большакова постоянно наблюдаются пробки, пишет Е1.

Екатеринбуржец пожаловался на то, что улица Тверитина могла бы стать двусторонеей на время проведения этих работ, однако этого не делают.

В утреннее время 22 апреля он за 30 минут проехал всего лишь 600 метров. В «Яндекс.Картах» сообщается, что затор наблюдается также на улицах Декабристов и Восточной.

Недавно на Пермском тракте транспорт стоял в огромной девятикилометровой пробке.

Многокилометровая пробка скопилась под Екатеринбургом
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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Улица#Пробка#Восточная#Екатеринбург#Затор#Пермский тракт
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