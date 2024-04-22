Жители Екатеринбурга встали в пробке в центре города

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Очевидцы сообщают, что после перекрытия Мичурина на Луначарского и Большакова постоянно наблюдаются пробки, пишет Е1.
Екатеринбуржец пожаловался на то, что улица Тверитина могла бы стать двусторонеей на время проведения этих работ, однако этого не делают.
В утреннее время 22 апреля он за 30 минут проехал всего лишь 600 метров. В «Яндекс.Картах» сообщается, что затор наблюдается также на улицах Декабристов и Восточной.
Недавно на Пермском тракте транспорт стоял в огромной девятикилометровой пробке.